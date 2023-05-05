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Мессі: Чекаю на рішення клубу

Ліонель Мессі прокоментував ситуацію зі своїм відстороненням від роботи з командою
Сьогодні 19:28 349 0
Мессі: Чекаю на рішення клубу
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Форвард ПСЖ Ліонель Мессі вибачився перед одноклубниками за поїздку до Саудівської Аравії.

Про це йдеться в заяві футболіста.

"Я думав, що у нас, як завжди, буде вихідний після гри. Ця поїздка була організована, і я не міг її скасувати. Я вже скасовував її раніше.

Я прошу вибачення у своїх одноклубників і чекаю, що клуб хоче зі мною зробити", - сказав Мессі.

Нагадаємо, що раніше ПСЖ відсторонив Мессі на два тижні без збереження зарплати через те, що гравець поїхав після поразки до Саудівської Аравії без згоди клубу.

35-річний нападник у поточному сезоні провів 37 матчів за парижан. В його активі 20 голів та 19 асистів.

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