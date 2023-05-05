Мессі: Чекаю на рішення клубу

Джерело - Чемпіон.
Форвард ПСЖ Ліонель Мессі вибачився перед одноклубниками за поїздку до Саудівської Аравії.
Про це йдеться в заяві футболіста.
"Я думав, що у нас, як завжди, буде вихідний після гри. Ця поїздка була організована, і я не міг її скасувати. Я вже скасовував її раніше.
Я прошу вибачення у своїх одноклубників і чекаю, що клуб хоче зі мною зробити", - сказав Мессі.
Нагадаємо, що раніше ПСЖ відсторонив Мессі на два тижні без збереження зарплати через те, що гравець поїхав після поразки до Саудівської Аравії без згоди клубу.
35-річний нападник у поточному сезоні провів 37 матчів за парижан. В його активі 20 голів та 19 асистів.