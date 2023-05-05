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Брайтон підписав нападника Вотфорда

Брайтон підсилився нападником
Сьогодні 23:10 149 0
Брайтон підписав нападника Вотфорда
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Вотфорд, #Футбольні трансфери

Джерело - brightonandhovealbion.com.

Брайтон оголосив про трансфер нападника Вотфорда Жоао Педро.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сума трансферу не розголошується. 21-річний бразилець перейде до команди під час літнього трансферного вікна. Контракт буде підписано до 2028 року.

У поточному сезоні Жоао Педро зіграв у складі Вотфорда 35 матчів, забив 11 голів і віддав 4 результативні передачі. Контракт бразильця з клубом Чемпіоншипу був розрахований до червня 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Макаллістер зацікавлений у трансфері у Ліверпуль.

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