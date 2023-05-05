Ребров не зацікавлений у роботі в Олімпіакосі

Ребров не буде очолювати грецький клуб

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров не бажає очолювати Олімпіакос.

Про це повідомляє Footboom.

Раніше буда інформація, що грецький клуб розглядає Реброва як кандидата на посаду головного тренера команди. Але на цей момент український фахівець не розглядатиме цей варіант.

Контракт Сергія Реброва з Аль-Айном розрахований до завершення сезону-2022/23. Повідомлялось, що Ребров або очолить збірну України, або продовжить контракт з Аль-Айном.

Олімпіакос за два тури до завершення чемпіонату Греції йде третім в чемпіонській групі, команда втратила шанси на перемогу в лізі.

Раніше повідомлялося, що Сергій Ребров продовжить з клубом з Аль-Айном.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!