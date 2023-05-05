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Ребров може стати головним тренером Олімпіакоса

Український наставник може очолити грецький клуб
Сьогодні 14:59 345 0
Ребров може стати головним тренером Олімпіакоса
#Олімпіакос, #Сергій Ребров

Джерело - Sportdog.gr.

Олімпіакос розглядає Сергія Реброва в якості нового головного тренера команди.

Про це повідомляє Sportdog.gr.

Другим кандидатом на посаду коуча грецької команди є Ернан Креспо, який очолює катарський Аль-Духайль.

Олімпіакос за два тури до завершення чемпіонату Греції йде третім в чемпіонській групі, команда втратила шанси на перемогу в лізі.

Повідомлялося, що Сергій Ребров продовжить з клубом контракт.

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