Рівалдо: Мессі виявляє неповагу до ПСЖ

Нападник ПСЖ Ліонель Месссі міг уникнути конфлікт з керівництвом ПСЖ.

Про це розповів легенда Барселони Рівалдо.

"Мессі вирушив до Саудівської Аравії без дозволу ПСЖ і зрештою отримав від клубу двотижневе відсторонення. Все вказує на те, що він вирушив до Саудівської Аравії, щоб розібратися зі своїм контрактом.

Проте мені було трохи сумно бачити, що Мессі виявляє таку неповагу до свого нинішнього клубу, що дуже незвичайно для нього. Він точно міг би знайти найкращу альтернативу — поговорити з клубом, дочекатися приїзду саудівців до Парижа, навіть дочекатися закінчення сезону.

Він міг дійти порозуміння з ПСЖ, щоби не створювати проблем. Мессі завжди був взірцем для наслідування, і його критики чекали на щось подібне, щоб напасти на нього", - відзначив Рівалдо.