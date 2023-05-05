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Рівалдо: Мессі виявляє неповагу до ПСЖ

Рівалдо прокоментував конфлікт Ліонеля Мессі з керівництвом ПСЖ
Сьогодні 18:57 404 0
Рівалдо: Мессі виявляє неповагу до ПСЖ
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі, #ПСЖ, #Рівалдо

Джерело - sport.ua.

Нападник ПСЖ Ліонель Месссі міг уникнути конфлікт з керівництвом ПСЖ.

Про це розповів легенда Барселони Рівалдо.

"Мессі вирушив до Саудівської Аравії без дозволу ПСЖ і зрештою отримав від клубу двотижневе відсторонення. Все вказує на те, що він вирушив до Саудівської Аравії, щоб розібратися зі своїм контрактом.

Проте мені було трохи сумно бачити, що Мессі виявляє таку неповагу до свого нинішнього клубу, що дуже незвичайно для нього. Він точно міг би знайти найкращу альтернативу — поговорити з клубом, дочекатися приїзду саудівців до Парижа, навіть дочекатися закінчення сезону.

Він міг дійти порозуміння з ПСЖ, щоби не створювати проблем. Мессі завжди був взірцем для наслідування, і його критики чекали на щось подібне, щоб напасти на нього", - відзначив Рівалдо.

Нагадаємо, що раніше ПСЖ відсторонив Мессі на два тижні без збереження зарплати через те, що гравець поїхав після поразки до Саудівської Аравії без згоди клубу.

Після свого відсторонення Лео не став повертатися до Парижа, а вирушив до Барселони, де планує перебувати аж до закінчення відсторонення.

Раніше повідомлялося, що батько Мессі мав зустрітися з власниками Інтер Маямі.

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