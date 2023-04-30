Баварія цікавиться нападником Астон Вілли

Джерело - Tribuna.com.
Скаут Баварії був присутній на недавньому матчі АПЛ Астон Вілла - Фулгем (1:0).
Про це повідомляє Том Гопкінсон.
Об'єктом його уваги став нападник "левів" Оллі Воткінс, який в цьому сезоні відзначився 14 голами у 32 матчах чемпіонату.
Контракт 27-річного англійця спливає в червні 2025 року, але нещодавно з'явилася інформація, що клуб та гравець близькі до підписання нової угоди.
Астон Вілла прагне зберегти гравця, враховуючи можливі єврокубкові перспективи у наступному сезоні.