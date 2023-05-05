Льоріс вибув до кінця сезону через травму

Уго Льоріс не зіграє до кінця сезону

Джерело - SkySports.

Голкіпер Тоттенгема Уго Льоріс пропустить решту сезону через пошкодження.

Про це повідомляє Sky Sports.

Француз отримав травму стегна у першому таймі матчу з Ньюкаслом (1:6). Кіпер пропустив п’ять голів, після чого його у перерві змінив Фрейзер Форстер. У наступних поєдинках із Манчестер Юнайтед та Ліверпулем Льоріс не потрапив у заявку Шпор.

36-річний француз провів 31 матч за Тоттенхем у всіх турнірах цього сезону. Льоріс пропустив у них 45 голів і дев’ять матчів відіграв “на нуль”.

Раніше Баварія відмовилась від трансферу Кейна.