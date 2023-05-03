Баварія відмовилась від трансферу Кейна

Баварія втратила інтерес до ідеї підписання нападника Тоттенгема Гаррі Кейна.

Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, на ситуацію вплинуло декілька аспектів. Перший – вік гравця (29 років). Другий – відсутність досвіду виступів поза межами Англії та потенційні проблеми з адаптацією, які виникли у Садіо Мане.

Головний тренер Томас Тухель натомість досі не проти запросити Кейна. Сам Гаррі начебто хоче залишитися в лондонській команді, контракт з якою спливає влітку 2024-го.

Раніше повідомлялося, що Челсі зацікавлений у трансфері Кейна з Тоттенгема.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!