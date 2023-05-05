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Понад 200 осіб госпіталізували під час святкування чемпіонства Наполі

Постраждали також 3 поліціянти
Сьогодні 15:58 237 0
Понад 200 осіб госпіталізували під час святкування чемпіонства Наполі
#Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

У Неаполі в ніч з 4 на 5 травня пройшли масові святкування чемпіонства Наполі в Серії А.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Усього постраждали 203 особи. Всі вони були госпіталізовані, серед них 22 особи у тяжкому стані.

Серед причин госпіталізації - кульові поранення, ножові поранення, травми від вибухів петард, вивихи та переломи кінцівок, рвані рани, астматичні кризи та передозування кокаїном.

  Актуально: За останні 4 сезони Серію А вигравали 4 різні клуби

Постраждали також 3 поліціянти. 20-річну дівчину госпіталізували після того, як її збив автомобіль - у постраждалої крововилив у мозок, її життю загрожує небезпека.

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