Понад 200 осіб госпіталізували під час святкування чемпіонства Наполі

Постраждали також 3 поліціянти

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

У Неаполі в ніч з 4 на 5 травня пройшли масові святкування чемпіонства Наполі в Серії А.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Усього постраждали 203 особи. Всі вони були госпіталізовані, серед них 22 особи у тяжкому стані.

Серед причин госпіталізації - кульові поранення, ножові поранення, травми від вибухів петард, вивихи та переломи кінцівок, рвані рани, астматичні кризи та передозування кокаїном.

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Постраждали також 3 поліціянти. 20-річну дівчину госпіталізували після того, як її збив автомобіль - у постраждалої крововилив у мозок, її життю загрожує небезпека.

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