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Наполі зіграв внічию з Удінезе та достроково виграв Серію А

Результати 33 туру Серії А
Вчора 23:42 257 0
Наполі зіграв внічию з Удінезе та достроково виграв Серію А

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 33-го туру італійської Серії А.

Наполі на виїзді зіграв внічию з Удінезе та достроково виграв чемпіонат Італії. Команда набрала 80 очок і за п'ять турів до кінця сезону стала недосяжною для Лаціо (64 бали).

Це третій чемпіонський титул в історії клубу з Неаполя і перший через 33 роки.

Чемпіонат Італії - Серія А
33 тур, 4 травня

Емполі - Болонья 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 1 Лукумі (автогол), 2:0 - 45+1 Акпа, 3:0 - 68 Камб'ягі, 3:1 - 87 Орсоліні

Удінезе - Наполі 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Ловрич, 1:1 - 52 Осімхен

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