Бешикташ може стати транзитом для гравців РПЛ у Європу

Джерело - Fotospor.
Бешикташ може підписати спонсорську угоду з російським Газпромом.
Про це повідомляє Fotospor.
Стамбульський клуб матиме пріоритетне право на підписання футболістів з чемпіонату Росії та не сплачуватиме гроші за їх трансфер, ці витрати візьме на себе Газпром.
При переході цих футболістів в інші команди Бешикташ отримуватиме 15-25% від суми продажу.
Таким чином футболісти, які хочуть покинути РПЛ, спочатку будуть переходити в Бешикташ, а потім перепродаватися в інші клуби Європи.
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