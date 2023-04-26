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Бешикташ може стати транзитом для гравців РПЛ у Європу

Газпром може підписати спонсорську угоду з Бешикташем
Сьогодні 15:58 252 0
Бешикташ може стати транзитом для гравців РПЛ у Європу
#Бешикташ

Джерело - Fotospor.

Бешикташ може підписати спонсорську угоду з російським Газпромом.

Про це повідомляє Fotospor.

Стамбульський клуб матиме пріоритетне право на підписання футболістів з чемпіонату Росії та не сплачуватиме гроші за їх трансфер, ці витрати візьме на себе Газпром.

При переході цих футболістів в інші команди Бешикташ отримуватиме 15-25% від суми продажу.

Таким чином футболісти, які хочуть покинути РПЛ, спочатку будуть переходити в Бешикташ, а потім перепродаватися в інші клуби Європи.

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