Коноплянка розігнав гольову атаку Краковії і сам її завершив - відео забитого м'яча українця

Чекаємо на новий виклик до збірної України?

Джерело - Чемпіон.

Євген Коноплянка зрівняв рахунок у матчі 30-го туру польської Екстракляси між Краковією та Медзю із Легниці.

Український вінгер вийшов на заміну відразу по перерві. На 69-й хвилині протягнув м'яч із власної половини поля обігрався з партнером, пробив по воротах і забив із другої спроби вже з меж воротарського майданчика суперника.

У підсумку цей гол став рятівним для господарів - 1:1. На рахунку Коноплянки вже є 4 голи за Краковію в усіх турнірах та два асисти.

Нагадаємо, Євген несподівано був викликаний до збірної України на березневий матч кваліфікації Євро-2024 проти Англії і зіграв за "синьо-жовтих" уперше з вересня 2020-го.

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