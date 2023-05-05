Осімхен: На початку року ніхто не вірив в Наполі

Наполі вірило в можливість виграти чемпіонат Італії з початку сезону.

Про це заявив нападник неаполітанців Віктор Осімхен.

"Це фантастичні емоції та чудові відчуття, які неможливо описати. Цей день я не забуду ніколи в житті. Ці вболівальники багато років чекали цього скудетто, і ми пишаємося тим, що повернули його в Неаполь. На початку року в нас ніхто не вірив. Натомість ми показали, що ми конкурентоспроможна команда з дуже сильним тренером і чудовим президентом.