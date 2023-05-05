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Осімхен: На початку року ніхто не вірив в Наполі

Сьогодні 10:22 186 0
Осімхен: На початку року ніхто не вірив в Наполі
Фото: Getty Images
#Наполі, #Осімхен, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - офіційний сайт Наполі.

Наполі вірило в можливість виграти чемпіонат Італії з початку сезону.

Про це заявив нападник неаполітанців Віктор Осімхен.

"Це фантастичні емоції та чудові відчуття, які неможливо описати. Цей день я не забуду ніколи в житті. Ці вболівальники багато років чекали цього скудетто, і ми пишаємося тим, що повернули його в Неаполь. На початку року в нас ніхто не вірив. Натомість ми показали, що ми конкурентоспроможна команда з дуже сильним тренером і чудовим президентом.

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Спаллетті для мене як батько. Дякую всім, хто щодня працював з нами. Ми перемогли завдяки їм. Ми вірили в це з самого початку. Тепер насолоджуймось цим тріумфом", - сказав Осімхен.

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