Осімхен: На початку року ніхто не вірив в Наполі

Джерело - офіційний сайт Наполі.
Наполі вірило в можливість виграти чемпіонат Італії з початку сезону.
Про це заявив нападник неаполітанців Віктор Осімхен.
"Це фантастичні емоції та чудові відчуття, які неможливо описати. Цей день я не забуду ніколи в житті. Ці вболівальники багато років чекали цього скудетто, і ми пишаємося тим, що повернули його в Неаполь. На початку року в нас ніхто не вірив. Натомість ми показали, що ми конкурентоспроможна команда з дуже сильним тренером і чудовим президентом.
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Спаллетті для мене як батько. Дякую всім, хто щодня працював з нами. Ми перемогли завдяки їм. Ми вірили в це з самого початку. Тепер насолоджуймось цим тріумфом", - сказав Осімхен.
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