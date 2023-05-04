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Галтьє розраховує на Мессі

Головний тренер хоче бачити Ліонеля Мессі у команді
Сьогодні 16:42 280 0
Галтьє розраховує на Мессі
Фото - gettyimages
#Галтьє, #Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - isport.ua.

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє все ще розраховує на Ліонеля Мессі в кінцівці сезону.

Про це повідомляє RMC Sport.

Французький фахівець так само хоче бачити аргентинця в складі в кінцівці сезону. Попри виліт з Ліги чемпіонів і Кубка Франції, ПСЖ продовжує боротьбу за чемпіонство. За 5 турів до кінця парижани випереджають друге місце лише на п'ять очок.

Нагадаємо, що раніше ПСЖ відсторонив Мессі на два тижні без збереження зарплати через те, що гравець поїхав після поразки до Саудівської Аравії без згоди клубу.

Після свого відсторонення Лео не став повертатися до Парижа, а вирушив до Барселони, де планує перебувати аж до закінчення відсторонення.

При цьому Галтьє має намір дочекатися аргентинця, оцінити його форму і в разі чого продовжить використовувати в стартовій обоймі.

Раніше повідомлялося, що батько Мессі мав зустрітися з власниками Інтер Маямі.

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