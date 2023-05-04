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Шовковський – найкращий тренер 24 туру УПЛ

Визначився найкращий тренер 24 туру УПЛ
Сьогодні 20:39 175 0
Шовковський – найкращий тренер 24 туру УПЛ
#Динамо Київ, #Олександр Шовковський

Джерело - upl.ua.

Виконуючий обов’язки головного тренера Динамо Олександр Шовковський визнаний найкращим тренером за підсумками 24-го туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

До такого висновку дійшла експертна рада УПЛ, до якої входять визнані вітчизняні фахівці – Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

Нагадаємо, що в рамках звітного туру Динамо здобуло вольову перемогу в Полтаві над місцевою Ворсклою (2:1) завдяки голам Владислава Ваната та Беніто.

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