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Білодід: Допустити росіян за тиждень до чемпіонату світу з дзюдо – це низько

Дар’я Білодід прокоментував рішення про допуск росіян
Сьогодні 20:28 215 0
Білодід: Допустити росіян за тиждень до чемпіонату світу з дзюдо – це низько
#Дар'я Білодід

Джерело - ukrainejudo.com.

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід шокована звісткою про допуск росіян до міжнародних змагань, зокрема, на чемпіонат світу у Досі.

Про це розповіла сама українська спортсменка.

"Звичайно, я була шокована, коли дізналася, що росіян допускають до чемпіонату світу. Відповідно, ми маємо пропускати змагання, тому що не можемо дозволити собі виходити на татамі разом з ними.

Найгірше, що IJF повідомила про допуск росіян не за певний час, а в останній день реєстрації, за тиждень до самих змагань.

Я мала гарну підготовку, провела збори в Туреччині та Іспанії, перебувала в хорошій формі, налаштувалася на високий результат. І коли за тиждень до старту дізнаєшся подібну новину, звичайно, це дуже прикро і неприємно. Адже всі ми наполегливо тренувалися, готувалися до нових звитяг, а тут такий ніж в спину.

Я відчула розпач і шок, просто нерозуміння того, як їх взагалі можуть допустити в цей час.

– IJF заявила про допуск росіян за 10 годин до кінця реєстрації. Як вважаєш, чому це зроблено в останню мить?

– Тому що вони перестрахувалися і максимально намагалися запобігти розголосу, щоб не мати протесту від інших команд. Оголосили в останній момент, коли всі країни вже заявилися, коли всі вже були на півдорозі в Доху. Усе зробили дуже хитро.

Звичайно, м’яко кажучи, це неправильно. Допустити росіян в останню мить, за тиждень до чемпіонату світу – це низько. Якби ми дізналися про це рішення раніше, можливо, ми теж змінили дещо у своїй підготовці, змінили б тактику. Тому IJF вчинила дуже не гарно, – сказала Білодід.

Раніше Федерація дзюдо України підтвердила, що збірна не братиме участь у ЧС, де виступатимуть росіяни та білоруси.

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