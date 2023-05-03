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Під час матчу Дніпро-1 - Металіст зафіксували нетипово високий рух ставок

Під час матчу був зафіксований високий рух ставок
Сьогодні 22:10 212 0
Під час матчу Дніпро-1 - Металіст зафіксували нетипово високий рух ставок
#Металіст, #Андрій Павелко, #СК Дніпро-1, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Чемпіонат України, УПЛ, #УПЛ ТВ

Джерело - Чемпіон.

Комітет етики та чесної гри звернув увагу на матч 24-го туру УПЛ Дніпро-1 - Металіст.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко у Facebook.

"Матч Дніпро-1 - Металіст привернув увагу Комітету етики та чесної гри через нетипово високий рух ставок. Вдячний Комітету за швидку реакцію й оперативну зупинку трансляції букмекерських даних у цьому матчі!

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Комітет арбітрів та Комітет з етики і чесної гри оперативно вивчають ситуацію, що склалася в обох матчах, і найближчим часом дадуть свою оцінку по кожному з них", - розповів Павелко.

Нагадаємо, Дніпро-1 декласував Металіст.

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