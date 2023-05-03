Захисник Металіста побив віковий рекорд УПЛ

15-річний футболіст став наймолодшим гравцем в історії чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

У матчі 24-го туру УПЛ Металіст на виїзді розгромно поступився СК Дніпро-1 (0:5).

На 64-й хвилині у складі харків'ян на полі вперше з'явився захисник Кирило Дігтяр, замінивши Олександра Ніколишина.

Дебют Дігтяра відбувся у віці 15 років 159 днів – він став наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів України.

Попередній рекорд тримався понад 30 років і був встановлений у листопаді 1992 року, коли Юрій Фенін зіграв за Таврію у віці 15 років 221 день.

Наймолодші дебютанти в історії чемпіонату України з футболу

Кирило Дігтяр – 15 років 159 днів (3 травня 2023 року за Металіст) Юрій Фенін – 15 років 221 день (4 листопада 1992 року за Таврію) Володимир Гапон – 15 років 290 днів (20 травня 1995 року за Волинь) Сергій Коврижкін – 15 років 314 днів (12 травня 1995 за Таврію) Олексій Телятников – 15 років 330 днів (15 вересня 1996 за Торпедо)

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