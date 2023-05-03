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Захисник Металіста побив віковий рекорд УПЛ

15-річний футболіст став наймолодшим гравцем в історії чемпіонату України
Сьогодні 21:45 259 0
Захисник Металіста побив віковий рекорд УПЛ
#Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 24-го туру УПЛ Металіст на виїзді розгромно поступився СК Дніпро-1 (0:5).

На 64-й хвилині у складі харків'ян на полі вперше з'явився захисник Кирило Дігтяр, замінивши Олександра Ніколишина.

Дебют Дігтяра відбувся у віці 15 років 159 днів – він став наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів України.

Попередній рекорд тримався понад 30 років і був встановлений у листопаді 1992 року, коли Юрій Фенін зіграв за Таврію у віці 15 років 221 день.

Наймолодші дебютанти в історії чемпіонату України з футболу

  1. Кирило Дігтяр – 15 років 159 днів (3 травня 2023 року за Металіст)
  2. Юрій Фенін – 15 років 221 день (4 листопада 1992 року за Таврію)
  3. Володимир Гапон – 15 років 290 днів (20 травня 1995 року за Волинь)
  4. Сергій Коврижкін – 15 років 314 днів (12 травня 1995 за Таврію)
  5. Олексій Телятников – 15 років 330 днів (15 вересня 1996 за Торпедо)

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