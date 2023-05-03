Ньюкасл - претендент на підписання Мессі

Ліонель Мессі влітку змінить клуб

Деякі клуби АПЛ зацікавлені у підписанні нападника ПСЖ Ліонеля Мессі влітку вільним агентом.

Про це повідомляє Sport.es з посиланням на Goal.

Раніше стало відомо, що 35-річний аргентинець покине Париж після того, як у нього зіпсувалися стосунки з керівництвом клубу – зараз він відсторонений на 2 тижні від команди за несанкційовану поїздку в Саудівську Аравію для виконання обов’язків туристичного амбасадора.

Мессі хоче продовжити свою кар’єру на найвищому рівні. За даними джерела, серед претендентів є Ньюкасл, у якого власники саме саудити.

Журналіст Санті Ауна при цьому зазначає, що Ліонель хоче повернутися тільки у Барселону, тому варіант з Аль-Хілалем, про який також повідомлялося раніше, є малоймовірним.

Раніше ПСЖ не буде продовжувати контракт з Мессі.

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