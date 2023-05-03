Джерело - tribuna.com.
Челсі показує ганебну гру в англійській Прем'єр-лізі.
Про це розповів колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер.
"Челсі – це повний хаос. На жаль, все могло скластися набагато гірше для Лемпарда, його штабу та уболівальників.
Ганебна гра у виконанні команди. Це говорить про те, що рішення витратити всі доступні гроші – повна маячня.
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6 поразок поспіль – це неприйнятно. Від Челсі чекають кращого, вищих стандартів. Те, що ми бачимо зараз, знаходиться за мільйон миль від цього", – сказав Каррагер.
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