Челсі показує ганебну гру в англійській Прем'єр-лізі.

Про це розповів колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер.

"Челсі – це повний хаос. На жаль, все могло скластися набагато гірше для Лемпарда, його штабу та уболівальників.

Ганебна гра у виконанні команди. Це говорить про те, що рішення витратити всі доступні гроші – повна маячня.

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6 поразок поспіль – це неприйнятно. Від Челсі чекають кращого, вищих стандартів. Те, що ми бачимо зараз, знаходиться за мільйон миль від цього", – сказав Каррагер.