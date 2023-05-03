Минай отримає преміальні за поразку з Шахтарем

Президент Миная прокоментував програш Шахтарю

Джерело - офіційний сайт Миная.

Гравці Минаю отримають преміальні за поразку проти Шахтаря (1:1) через незарахований гол Нємчанінова.

Про це заявив президент клубу Валерій Пересоляк.

"Команда проявила характер, бійцівські якості та гол забила за всіма правилами. Як мінімум після першого тайму рахунок мав бути 1:1. Ми знову змушені говорити не про футбол, а суддів, рішення яких вплинуло на фінальний результат.

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Згоден, що у Шахтаря сильна команда, вони лідирують у чемпіонаті й близькі до перемоги у сезоні-2022/23. Але гра сьогодні складалась таким чином, що зарахуй арбітр наш чистий гол, після перерви команда б на адреналіні грала б на перемогу. І за бажанням, на мою думку, заслуговувала її.

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Я задоволений діями наших гравців, подякував тренерському штабу і прийняв рішення, що команда за цю "поразку" отримає преміальні. Сподіваюсь, це стане мотивацією для гравців і вони будуть демонструвати таку гру й надалі", - сказав Пересоляк.

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