Олександрія в більшості здолала Львів у 24 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Олександрія здобула мінімальну перемогу над Львовом у межах 24-го туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол забив Кирило Сігєєв.
Господарі поля грали в меншості з 46-ї хвилини, після вилучення Мишенка.
Чемпіонат України - УПЛ
24 тур, 3 травня
ФК Львів - Олександрія 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 12 Сігєєв
Склади команд:
ФК Львів: Рибка, Кузик, Никитюк, Ігор, Сімінін, Алібеков (Вовкун 70), Мільченко, Богунов (Бугай,70), Мишенко, Бєляєв (Сасовський 70), Свржняк
Запасні: Юрчук, Ольховий, Гільєрме, Грисьо, Дитятьєв
Олександрія: Шевченко, Савченко, Бондаренко, Мірошниченко (Матюшенко 90), Ковалець, Третьяков, Сігєєв, Кожушко (Скорко 55), Копина, Михайленко (Мустафаєв, 70), Рибалка
Запасні: Єрмаков, Горох, Бабогло, Волошин, Гунічев, Логінов, Чубатий, Шостак
Попередження: Сігеєв 9, Кузик 10, Мишенко 32, Михайленко 45, Мишенко 46, Кожушко 46, Мустафаєв 90+3
Вилучення: Мишенко 46 (друга жовта)
Напередодні Шахтар мінімально переграв Минай.
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