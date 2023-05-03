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Олександрія в більшості здолала Львів у 24 турі УПЛ

Єдиний гол забив Кирило Сігєєв
Сьогодні 15:58 345 0
Олександрія в більшості здолала Львів у 24 турі УПЛ
#Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ, #ФК Львів

Джерело - Чемпіон.

Олександрія здобула мінімальну перемогу над Львовом у межах 24-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол забив Кирило Сігєєв.

Господарі поля грали в меншості з 46-ї хвилини, після вилучення Мишенка.

Чемпіонат України - УПЛ
24 тур, 3 травня

ФК Львів - Олександрія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 12 Сігєєв

Склади команд:

ФК Львів: Рибка, Кузик, Никитюк, Ігор, Сімінін, Алібеков (Вовкун 70), Мільченко, Богунов (Бугай,70), Мишенко, Бєляєв (Сасовський 70), Свржняк

Запасні: Юрчук, Ольховий, Гільєрме, Грисьо, Дитятьєв

Олександрія: Шевченко, Савченко, Бондаренко, Мірошниченко (Матюшенко 90), Ковалець, Третьяков, Сігєєв, Кожушко (Скорко 55), Копина, Михайленко (Мустафаєв, 70), Рибалка

Запасні: Єрмаков, Горох, Бабогло, Волошин, Гунічев, Логінов, Чубатий, Шостак

Попередження: Сігеєв 9, Кузик 10, Мишенко 32, Михайленко 45, Мишенко 46, Кожушко 46, Мустафаєв 90+3

Вилучення: Мишенко 46 (друга жовта)

Напередодні Шахтар мінімально переграв Минай.

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