Севідов: Я був упевнений, що CAS буде на моєму боці

Олександр Севідов розповів про отримання довічного бану

Джерело - Чемпіон.

УАФ пропонувала екстренеру Говерли, Металіста та Маріуполя Олександр Севідов угоду у справі про договірні матчі.

Про це він розповів порталу ТаТоТаке.

"Вони (CAS) дали згоду на проведення безплатного процесу для мене. Того ж дня моєму адвокату надійшла пропозиція щодо угоди. Йому зателефонували з УАФ та запропонували угоду, щоб 2 роки - термін який уже вийшов, і я можу працювати, чи там умовне покарання. Але я на той момент уже вирішив звернутися. Я був тоді впевнений і впевнений зараз у своїй правоті.

Зараз я, можливо, замислився б над цією пропозицією. Тоді я був впевнений, що CAS буде на моєму боці. Якби я прийняв пропозицію, журналісти сказали б: "Севідов винен, просто пішов на угоду зі слідством", - сказав Севідов.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд у Лозанні залишив без змін рішення Апеляційного комітету УАФ, який довічно заборонив Севідову займатися будь-якою футбольною діяльністю (спортивною, адміністративною та іншою).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!