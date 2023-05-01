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Лунін придбав рукавички Усика на благодійному аукціоні

Сьогодні 20:08 328 0
Лунін придбав рукавички Усика на благодійному аукціоні
Фото - gettyimages
#Андрій Лунін, #Роман Зозуля, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Реала Андрій Лунін купив рукавички українського боксера Олександра Усика на благодійному аукціоні, який організував ексфутболіст Роман Зозуля.

Про це повідомив футболіст в Instagram.

"Розіграли Усика – купили 2 машини. Нещодавно разом із Асоціацією українців Алкали провели аукціон, у якому головним лотом були боксерські рукавички Олександра Усика. Виявилося, що Андрій Лунін давній фанат Олександра, тож його ставка стала найвищою. На виручені кошти нам вдалося придбати дві машини нашим чемпіонам на Бахмутський напрямок. Дякую усім, хто організував аукціон і брав у ньому участь. Усі ми вболівальники однієї команди і працюємо на її перемогу", - написав Зозуля.

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Публикация от Роман Зозуля (@zozulyaroman)

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