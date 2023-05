Мессі може більше не зіграти за ПСЖ

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі може більше не зіграти за паризький клуб.

Про повідомляє журналіст Тарік Панджа.

З наступного сезону 35-річний аргентинець гратиме вже в іншому місці.

Messi fined and suspended by PSG for 2 weeks for going awol so he could carry out sponsorship commitments in Saudi Arabia. Chances he won’t play for the team again. Clears up one thing: He will be playing elsewhere next season