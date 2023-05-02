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Мессі може більше не зіграти за ПСЖ

З наступного сезону 35-річний аргентинець гратиме вже в іншому місці
Сьогодні 22:58 288 0
Мессі може більше не зіграти за ПСЖ
Фото: Getty Images
#Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі може більше не зіграти за паризький клуб.

Про повідомляє журналіст Тарік Панджа.

З наступного сезону 35-річний аргентинець гратиме вже в іншому місці.

Раніше ПСЖ прийняв рішення покарати нападника Ліонеля Мессі за поїздку до Саудівської Аравії після матчу з Лор’яном (1:3).

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