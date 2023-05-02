Мессі може більше не зіграти за ПСЖ

З наступного сезону 35-річний аргентинець гратиме вже в іншому місці

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі може більше не зіграти за паризький клуб.

Про повідомляє журналіст Тарік Панджа.

З наступного сезону 35-річний аргентинець гратиме вже в іншому місці.

Messi fined and suspended by PSG for 2 weeks for going awol so he could carry out sponsorship commitments in Saudi Arabia. Chances he won’t play for the team again. Clears up one thing: He will be playing elsewhere next season — tariq panja (@tariqpanja) May 2, 2023

Раніше ПСЖ прийняв рішення покарати нападника Ліонеля Мессі за поїздку до Саудівської Аравії після матчу з Лор’яном (1:3).

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