Баварія провела переговори з агентами Коло-Муані

Джерело - Sky Sport Deutschland.
Почесний президент Баварії Улі Генесс має намір оформити трансфер нападника Айнтрахта Рандаля Коло-Муані влітку.
Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.
Формально 71-річний Генесс лише один зі членів наглядової ради, але він і досі бере активну участь в операційній діяльності клубу.
Попередні переговори з оточенням 24-річного француза вже відбулися, і франкфуртський клуб про це проінформований.
У підписанні Коло-Муані зацікавлений Манчестер Юнайтед.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!