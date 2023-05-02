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Баварія провела переговори з агентами Коло-Муані

Керівництво мюнхенців зацікавлене у французькому вінгері
Сьогодні 20:40 196 0
Баварія провела переговори з агентами Коло-Муані
Фото: Getty Images
#Айнтрахт Франкфурт, #Баварія, #Манчестер Юнайтед, #Коло-Муані

Джерело - Sky Sport Deutschland.

Почесний президент Баварії Улі Генесс має намір оформити трансфер нападника Айнтрахта Рандаля Коло-Муані влітку.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Формально 71-річний Генесс лише один зі членів наглядової ради, але він і досі бере активну участь в операційній діяльності клубу.

Попередні переговори з оточенням 24-річного француза вже відбулися, і франкфуртський клуб про це проінформований.

У підписанні Коло-Муані зацікавлений Манчестер Юнайтед.

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