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Манчестер Юнайтед готує трансфер нападника Айнтрахта

Коло-Муані влітку може змінити клуб
Сьогодні 14:12 215 0
Манчестер Юнайтед готує трансфер нападника Айнтрахта
Фото - gettyimages
#Айнтрахт Франкфурт, #Баварія, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Коло-Муані

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед хоче підписати форварда Айнтрахта Рандаля Коло-Муані.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Манкуніанці лідирують у гонці за 24-річного француза, випереджаючи в ній Баварію. Мюнхенці також входять до числа потенційних покупців футболіста.

Сам Коло-Муані не ухвалив поки що жодного рішення і нікому обіцянок не давав. Його агенти все ще шукають для нього відповідний клуб.

У поточному сезоні на рахунку француза 13 голів та 10 асистів у 28 матчах Бундесліги.

Раніше Айнтрахт назвав ціну Коло-Муані.

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