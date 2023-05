Беллінгем продовжує вести переговори з Реалом

Півзахисник дортмундської Боруссії досі не прийняв остаточне рішення щодо свого майбутнього.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Англієць продовжує вести переговори з мадридським Реалом.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль відмовився від боротьби за гравця.

🚨 @FabrizioRomano: “Jude Bellingham is of course in talks with Real Madrid but he has not decided anything yet. The situation remains the same.” @onamp pic.twitter.com/3qV4PNzuyR