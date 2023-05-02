Беллінгем продовжує вести переговори з Реалом

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник дортмундської Боруссії досі не прийняв остаточне рішення щодо свого майбутнього.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Англієць продовжує вести переговори з мадридським Реалом.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль відмовився від боротьби за гравця.
🚨 @FabrizioRomano: “Jude Bellingham is of course in talks with Real Madrid but he has not decided anything yet. The situation remains the same.” @onamp pic.twitter.com/3qV4PNzuyR— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 1, 2023
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