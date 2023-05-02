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Беллінгем продовжує вести переговори з Реалом

Англієць не визначився зі своїм майбутнім
Сьогодні 19:53 145 0
Беллінгем продовжує вести переговори з Реалом
Фото: Getty Images
#Боруссія Дортмунд, #Реал Мадрид, #Джуд Беллінгем

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник дортмундської Боруссії досі не прийняв остаточне рішення щодо свого майбутнього.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Англієць продовжує вести переговори з мадридським Реалом.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль відмовився від боротьби за гравця.

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