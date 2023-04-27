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Представники Реала спробують переконати Беллінгема перейти в мадридський клуб

Сьогодні 14:41 97 0
Представники Реала спробують переконати Беллінгема перейти в мадридський клуб

Півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем залишився головною трансферною ціллю Реала на наступний сезон.

Про це повідомляє Marca.

Клуб працював над цим переходом останні 10 місяців. Тепер мадридці хочуть використати тактику, яку застосовували рік тому при підписанні Орельєна Чуамені з Монако - особисто зустрітися з футболістом, щоб переконати його перейти в Реал.

Представники Реала відвідають Німеччину наступного тижня, щоб провести зустріч з Беллінгемом. При цьому мадридці розуміють, що не готові платити 150 млн євро, які Боруссія попросить за гравця.

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