Манчестер Юнайтед не має наміру платити 110 млн за Осімхена

Реал може перехопити нападника Наполі

Джерело - La Repubblica.

Манчестер Юнайтед зберігає зацікавленість до нападника Наполі Віктора Осімхена.

Про це повідомляє La Repubblica.

Манкуніанці не готові платити за 24-річного футболіста понад 110 мільйонів євро попри те, що він є пріоритетною трансферною ціллю. Неаполітанці натомість вважають цю суму надто малою.

У боротьбу за право підписати нігерійця також може ввімкнутися Реал. На Осімхена вже претендує Баварія, але також вважає ціну Наполі зависокою.

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