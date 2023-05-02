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Манчестер Юнайтед не має наміру платити 110 млн за Осімхена

Реал може перехопити нападника Наполі
Сьогодні 19:34 190 0
Манчестер Юнайтед не має наміру платити 110 млн за Осімхена
Фото: Getty Images
#Баварія, #Манчестер Юнайтед, #Наполі, #Осімхен, #Реал Мадрид

Джерело - La Repubblica.

Манчестер Юнайтед зберігає зацікавленість до нападника Наполі Віктора Осімхена.

Про це повідомляє La Repubblica.

Манкуніанці не готові платити за 24-річного футболіста понад 110 мільйонів євро попри те, що він є пріоритетною трансферною ціллю. Неаполітанці натомість вважають цю суму надто малою.

У боротьбу за право підписати нігерійця також може ввімкнутися Реал. На Осімхена вже претендує Баварія, але також вважає ціну Наполі зависокою.

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