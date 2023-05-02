Манчестер Юнайтед не має наміру платити 110 млн за Осімхена

Джерело - La Repubblica.
Манчестер Юнайтед зберігає зацікавленість до нападника Наполі Віктора Осімхена.
Про це повідомляє La Repubblica.
Манкуніанці не готові платити за 24-річного футболіста понад 110 мільйонів євро попри те, що він є пріоритетною трансферною ціллю. Неаполітанці натомість вважають цю суму надто малою.
У боротьбу за право підписати нігерійця також може ввімкнутися Реал. На Осімхена вже претендує Баварія, але також вважає ціну Наполі зависокою.
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