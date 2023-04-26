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Осімхен хоче перейти у Баварію

Віктор Осімхен влітку може змінити клуб
Сьогодні 16:15 236 0
Осімхен хоче перейти у Баварію
Фото - gettyimages
#Баварія, #Наполі, #Осімхен, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Нападник Наполі Віктор Осімхен хоче перейти у Баварію.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Наполі оцінює 24-річного нігерійця в 150 млн євро, проте переговори з мюнхенським клубом ще не почалися.

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До операції з переходу Осімхена до Баварії міг би бути включений Садіо Мане, проте італійський клуб не може дозволити собі зарплату сенегальця.

У цьому сезоні Осімхен провів за Наполі 32 матчі та забив 26 голів.

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