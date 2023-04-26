Джерело - sport.ua.
Нападник Наполі Віктор Осімхен хоче перейти у Баварію.
Про це повідомляє Sky Sport Italia.
Наполі оцінює 24-річного нігерійця в 150 млн євро, проте переговори з мюнхенським клубом ще не почалися.
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До операції з переходу Осімхена до Баварії міг би бути включений Садіо Мане, проте італійський клуб не може дозволити собі зарплату сенегальця.
У цьому сезоні Осімхен провів за Наполі 32 матчі та забив 26 голів.
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