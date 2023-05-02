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Арсенал може підписати півзахисника Сельти Вейгу

Клаусула у контракті становить 40 мільйонів євро
Сьогодні 19:00 185 0
Арсенал може підписати півзахисника Сельти Вейгу
#Арсенал (Лондон), #Реал Мадрид, #Сельта, #Габріель Вейга

Джерело - Чемпіон.

Арсенал може приєднатися до Реала у боротьбі за трансфер 20-річного півзахисника Сельти Габріеля Вейги.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Лондонці вже давно цікавляться можливим трансфером іспанця.

Вейга нещодавно змінив агента, тепер його представляє Піні Захаві.

Клаусула у контракті становить 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, Арсенал влітку може продати Джаку.

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