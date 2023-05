Арсенал може приєднатися до Реала у боротьбі за трансфер 20-річного півзахисника Сельти Габріеля Вейги.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Лондонці вже давно цікавляться можливим трансфером іспанця.

Вейга нещодавно змінив агента, тепер його представляє Піні Захаві.

Клаусула у контракті становить 40 мільйонів євро.

Arsenal have a long-standing interest in Celta Vigo wonderkid Gabri Veiga, who recently changed agents 🇪🇸



Keep an eye on Liverpool & Man City as well...👀



(@JacobsBen) pic.twitter.com/KSuo7P1MEK