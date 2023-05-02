Джерело - Чемпіон.
Арсенал може приєднатися до Реала у боротьбі за трансфер 20-річного півзахисника Сельти Габріеля Вейги.
Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
Лондонці вже давно цікавляться можливим трансфером іспанця.
Вейга нещодавно змінив агента, тепер його представляє Піні Захаві.
Клаусула у контракті становить 40 мільйонів євро.
🚨 EXCLUSIVE 🚨— CaughtOffside (@caughtoffside) May 2, 2023
Arsenal have a long-standing interest in Celta Vigo wonderkid Gabri Veiga, who recently changed agents 🇪🇸
Keep an eye on Liverpool & Man City as well...👀
(@JacobsBen) pic.twitter.com/KSuo7P1MEK
Нагадаємо, Арсенал влітку може продати Джаку.
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