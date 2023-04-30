Арсенал влітку може продати Джаку

Арсенал влітку може розпочати перебудову складу перед поверненням команди до Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Mirror.

Клуб може продати нападника Фоларіна Балогуна, який виступає в оренді за Реймс.

Також ймовірним є трансфер Граніта Джаки.

За лондонців 30-річний футболіст виступає з 2016-го. У поточному сезоні на його рахунку 7 голів та 5 асистів у 42 матчах.

Чинний контракт Граніта розрахований до 2024-го, однак містить опцію пролонгації ще на рік.

Нагадаємо Арсенал вперше з сезону 2016/17 зіграє в Лізі чемпіонів.