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Арсенал влітку може продати Джаку

Сьогодні 20:10 295 0
Арсенал влітку може продати Джаку
#Арсенал Лондон

Джерело - Tribuna.com.

Арсенал влітку може розпочати перебудову складу перед поверненням команди до Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Mirror.

Клуб може продати нападника Фоларіна Балогуна, який виступає в оренді за Реймс.

Також ймовірним є трансфер Граніта Джаки.

За лондонців 30-річний футболіст виступає з 2016-го. У поточному сезоні на його рахунку 7 голів та 5 асистів у 42 матчах.

Чинний контракт Граніта розрахований до 2024-го, однак містить опцію пролонгації ще на рік.

Нагадаємо Арсенал вперше з сезону 2016/17 зіграє в Лізі чемпіонів.

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