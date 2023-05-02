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Бензема не зіграє проти Реал Сосьєдада

Нападник не потрапив у заявку команди
Сьогодні 17:25 181 0
Бензема не зіграє проти Реал Сосьєдада
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Карім Бензема

Джерело - realmadrid.com.

Форвард Реала Карім Бензема пропустить матч проти Реала Сосьєдада.

Про це повідомив офіційний сайт мадридської команди.

34-річний форвард не потрапив у заявку мадридської команди на гру 33 туру Ла Ліги. Про травму гравця не повідомляється.

Зазначимо, що матч проти Сосьєдада також пропустить Вінісіус Жуніор – дискваліфікований через перебір жовтих карток.

Раніше Реал з хет-триком Бензема обіграв Альмерію.

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