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Реал з хет-триком Бензема обіграв Альмерію, Барселона розгромила Бетіс: результати 32 туру Ла-Ліги

Результати 32 туру Ла-Ліги
Вчора 23:58 626 0
Реал з хет-триком Бензема обіграв Альмерію, Барселона розгромила Бетіс: результати 32 туру Ла-Ліги
Фото - gettyimages

Джерело - Чемпіон.

У межах 32-го туру іспанської Ла-Ліги Ельче вдома переміг Райо Вальєкано, Реал переграв Альмерію.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
32 тур, 29 квітня

Ельче - Райо Вальєкано 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Тете Моренте, 2:0 - 52 Боє, 3:0 - 53 Фідель, 4:0 - 72 Гумбау 

 Реал Мадрид - Альмерія 4:2 (3:1)

Голи: 1:0 - 5 Бензема, 2:0 - 17 Бензема, 3:0 - 42 Бензема (пен), 3:1 - 45+1 Лазаро, 4:1 - 47 Родріго, 4:2 - 61 Робертоне

Барселона - Бетіс 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 14 Крістенсен, 2:0 - 36 Левандоський, 3:0 - 39 Рафінья, 4:0 - 82 Родрігес (автогол)

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