Луческу успішно переніс операцію

Мірчу Луческу прооперували у Київському міському ортопедичному центрі ендопротезування, хірургії та реабілітації

Головний тренер Динамо Мірча Луческу переніс операцію з приводу коксартрозу, що турбує його, на лівому стегні.

Про це повідомляє Gazeta Sporturilor.

Оперативне втручання відбулося у Київському міському ортопедичному центрі ендопротезування, хірургії та реабілітації та тривало близько 40 хвилин. Оперував румунського наставника відомий професор Олександр Косяков.

Косяков в інтерв'ю румунським ЗМІ заявив, що дуже задоволений результатами операції, і Луческу залишиться в лікарні на найближчі 4-5 днів, після чого розпочне тривалу програму відновлення.

Також румунські журналісти повідомляють, що після операції Мірча Луческу може розглянути питання про завершення тренерської кар'єри та вихід на пенсію.

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