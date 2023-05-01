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Луческу успішно переніс операцію

Мірчу Луческу прооперували у Київському міському ортопедичному центрі ендопротезування, хірургії та реабілітації
Вчора 23:35 241 0
Луческу успішно переніс операцію
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу переніс операцію з приводу коксартрозу, що турбує його, на лівому стегні.

Про це повідомляє Gazeta Sporturilor.

Оперативне втручання відбулося у Київському міському ортопедичному центрі ендопротезування, хірургії та реабілітації та тривало близько 40 хвилин. Оперував румунського наставника відомий професор Олександр Косяков.

Косяков в інтерв'ю румунським ЗМІ заявив, що дуже задоволений результатами операції, і Луческу залишиться в лікарні на найближчі 4-5 днів, після чого розпочне тривалу програму відновлення.

Також румунські журналісти повідомляють, що після операції Мірча Луческу може розглянути питання про завершення тренерської кар'єри та вихід на пенсію.

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