Манчестер Юнайтед може позбутися Санчо

Джейдон Санчо влітку може змінити клуб

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо може вирушити назад у дортмундську Боруссію.

Про це повідомляє Bild.

Санчо перейшов у МЮ влітку 2021 року за 73 млн фунтів, однак так і не зміг показати свій рівень. Хоча останнім часом Ерік тен Гаг все частіше довіряє йому місце в стартовому складі.

Водночас німецьке видання стверджує, що манкуніанці вже повідомили вінгеру, що влітку він може покинути клуб. При цьому його контракт діє до 2026 року.

Головним претендентом на Джейдона вважається дортмундська Боруссія. Однак навіть не у формі Санчо залишається дорогим футболістом, і Боруссія навряд чи наважиться на трансфер, проте завжди залишається варіант з орендою. Повідомляється, що спортивний директор "джмелів" Себастьян Кель постійно на зв'язку з представниками гравця.

Нагадаємо, у Манчестер Юнайтед не виключають масштабного розпродажу гравців у літнє трансферне вікно.

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