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Модрич може відновитися до фіналу Кубка Іспанії

Стали відомі терміни відновлення Луки Модрича
Вчора 22:42 265 0
Модрич може відновитися до фіналу Кубка Іспанії
#Реал Мадрид, #Лука Модрич

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник команди Лука Модрич може встигнути відновитися до матчу з Осасуною у фіналі Кубка Іспанії.

Про це розповів головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

37-річний хорват отримав травму підколінного сухожилля в матчі 31-го туру Ла-Ліги проти Жирони (2:4).

Під загрозою була участь гравця не тільки у фіналі, а й у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Джерела у Сербії повідомляли, що півзахисник спеціально полетів в Белград до лікаря Маріяна Ковачевича, щоб якомога швидше повернутися на поле.

Гра з Осасуною відбудеться у суботу, 6 травня.

Раніше Реал з хет-триком Бензема обіграв Альмерію.

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