Лідер Реала ризикує пропустити матч проти Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Реала Лука Модрич може пропустити перший півфінал Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, який відбудеться 9 травня.
Про це повідомляє El Chiringuito.
У хорватського півзахисника м'язова травма. Він пропустить найближчі матчі Реала, а саме зустрічі проти Альмерії та Реал Сосьєдада в Ла Лізі. Модріч сильно ризикує пропустити фінал Кубка Іспанії проти Осасуни, а також перший матч з Манчестер Сіті у півфіналі Ліги чемпіонів.
Модричу 37 років. Цього сезону він провів 44 матчі, забив 6 голів і віддав 6 результативних передач.
Раніше Куртуа повернувся у заявку Реала.
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