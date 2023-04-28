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Лідер Реала ризикує пропустити матч проти Манчестер Сіті

Велика втрата для Реала
Сьогодні 20:26 228 0
Лідер Реала ризикує пропустити матч проти Манчестер Сіті
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Лука Модрич

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Лука Модрич може пропустити перший півфінал Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, який відбудеться 9 травня.

Про це повідомляє El Chiringuito.

У хорватського півзахисника м'язова травма. Він пропустить найближчі матчі Реала, а саме зустрічі проти Альмерії та Реал Сосьєдада в Ла Лізі. Модріч сильно ризикує пропустити фінал Кубка Іспанії проти Осасуни, а також перший матч з Манчестер Сіті у півфіналі Ліги чемпіонів.

Модричу 37 років. Цього сезону він провів 44 матчі, забив 6 голів і віддав 6 результативних передач.

Раніше Куртуа повернувся у заявку Реала.

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