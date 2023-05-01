Вернидуб: Кривбас може дорости до чемпіонства

Кривбас має амбіції та можливості стати чемпіоном України.

Про це заявив головний тренер криворіжців Юрій Вернидуб.

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"Чи може наш проєкт дорости до чемпіонства? Сто процентів. Я розмовляв з Костянтином Караманцем не один раз. У нього серйозні цілі та амбіції. Дай бог, щоб вони були реалізовані. У нас є все, щоб плідно працювати та досягати високих цілей: поля, база. Під час війни це все будувати - дорогого коштує", - сказав Вернидуб.