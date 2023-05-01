Головне
Збірна України перемогла Румунію, але не вийшла на Євро-2024
Вчора 21:10 1686
Шапаренко повернувся до загальної групи Динамо після травми
Сьогодні 14:29 132
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни
Сьогодні 10:38 9741
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 07:07 6894
ПСВ здолав Аякс у серії пенальті та став переможцем Кубка Нідерландів
Вчора 23:12 625
Відео дня: українець забив феноменальний гол з центра поля
Вчора 17:42 2698
Китаєць виграв матч за шахову корону у росіянина
Вчора 16:54 1685 1
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Вчора 16:01 1470
Збірна України з дзюдо бойкотуватиме чемпіонат світу через допуск росіян
Вчора 14:19 567
Тулуза розгромила Нант і виграла Кубок Франції
Вчора 08:39 557
Прямі трансляції

Вернидуб: Кривбас може дорости до чемпіонства

Тренер Кривбаса розповів про амбіції клубу
Сьогодні 14:22 269 0
Вернидуб: Кривбас може дорости до чемпіонства
Фото: Getty Images
#Юрій Вернидуб, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - офіційний сайт Кривбаса.

Кривбас має амбіції та можливості стати чемпіоном України.

Про це заявив головний тренер криворіжців Юрій Вернидуб.

  Актуально: Вернидуб: Подобається спостерігати за стратегіями гри Нагельсманна

"Чи може наш проєкт дорости до чемпіонства? Сто процентів. Я розмовляв з Костянтином Караманцем не один раз. У нього серйозні цілі та амбіції. Дай бог, щоб вони були реалізовані. У нас є все, щоб плідно працювати та досягати високих цілей: поля, база. Під час війни це все будувати - дорогого коштує", - сказав Вернидуб.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 6894
Відео дня: українець забив феноменальний гол з центра поля Відео дня: українець забив феноменальний гол з центра поля 2698
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 9741
Останнє коло Чарівника: 29 років тому загинув легендарний Айртон Сенна Останнє коло Чарівника: 29 років тому загинув легендарний Айртон Сенна 15744 1
Найкращу тенісистку світу ледь не вбили в розпал матчу: Моніку Селеш 30 років тому ударили ножем прямо на корті Найкращу тенісистку світу ледь не вбили в розпал матчу: Моніку Селеш 30 років тому ударили ножем прямо на корті 5333
18 років тому Мессі забив свій перший гол за Барселону 18 років тому Мессі забив свій перший гол за Барселону 3474
Рекомендуємо
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 113484
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 17554
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 35399
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 17989
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 109395
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 68853