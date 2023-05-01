Вернидуб: Подобається спостерігати за стратегіями гри Нагельсманна

Джерело - офіційний сайт Кривбаса.

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб рівняється на таких тренерів, як Юрген Клопп, Жузеп Гвардіола та Юліан Нагельсманн.

Про це повідомляє пресслужба криворізької команди.

"Мені завжди подобалося спостерігати за такими тренерами як Юрген Клопп, Жузеп Гвардіола. Вони - знакові тренери, які створюють великий футбол. Той же Карло Анчелотті, який побудував родину футбольного клубу Реал.

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Також у сучасному футболі мені подобається спостерігати за стратегіями гри Юліана Нагельсманна. Він - молодий, амбітний, з новим поглядом", - сказав Вернидуб.

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