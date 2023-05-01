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Вернидуб: Подобається спостерігати за стратегіями гри Нагельсманна

Сьогодні 12:56 197 0
Вернидуб: Подобається спостерігати за стратегіями гри Нагельсманна
Фото: Getty Images
#Юрій Вернидуб, #Кривбас

Джерело - офіційний сайт Кривбаса.

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб рівняється на таких тренерів, як Юрген Клопп, Жузеп Гвардіола та Юліан Нагельсманн.

Про це повідомляє пресслужба криворізької команди.

"Мені завжди подобалося спостерігати за такими тренерами як Юрген Клопп, Жузеп Гвардіола. Вони - знакові тренери, які створюють великий футбол. Той же Карло Анчелотті, який побудував родину футбольного клубу Реал. 

  Вернидуб: Мрію попрацювати у Динамо або Шахтарі

Також у сучасному футболі мені подобається спостерігати за стратегіями гри Юліана Нагельсманна. Він - молодий, амбітний, з новим поглядом", - сказав Вернидуб.

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