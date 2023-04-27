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Вернидуб: Мрію попрацювати у Динамо або Шахтарі

Юрій Вернидуб прокоментував можливість попрацювати у Динамо або Шахтарі
Сьогодні 23:45 127 0
Вернидуб: Мрію попрацювати у Динамо або Шахтарі
#Юрій Вернидуб

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб хотів би спробувати власні сили в одному з українських грандів.

Про це розповів сам український фахівець в інтерв'ю Sportarena.

"Вернидуб був кандидатом на посаду головного тренера Шахтаря після відходу Де Дзербі? Я в це не вірю. Те саме казали й за Динамо. Я про це взагалі нічого не чув, а мав би хоч щось знати.

Я на своєму місці, працюю. Аби було здоров’я. Як і будь-який тренер, також мрію попрацювати в тому ж Динамо чи Шахтарі. Чому мені соромитися чи боятися говорити це?" – заявив Вернидуб.

Раніше Кривбас покарали за конфлікт Вернидуба з арбітром.

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