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Ван Леувен: Хто забиває більше, той перемагає

Патрік Ван Леувен прокоментував перемогу над Чорноморцем
Сьогодні 23:10 172 0
Ван Леувен: Хто забиває більше, той перемагає
#Зоря, #Патрік ван Леувен

Джерело - zarya-lugansk.com.

Зоря зіграла потужний перший тайм проти Чорноморця у 23 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Патрік ван Леувен.

"Розпочали ми гру добре, одразу почали з’являтися моменти для реалізації - це добре. Взагалі гарні результати ми показали і у підсумку першого тайму. Ми хотіли проводити заміни раніше, задля того, щоб хлопці змогли відпочити до наступного поєдинку, а він вже у середу, дуже короткий термін для підготовки.

Під початок перерви ми пропустили гол та були деякі моменти, які хотілось би забивати, але не судилося. Багато моментів у Герреро, сказав, що він повинен більше бити по воротах, коли готовий до цього. Також добре зіграв у парі з Назарієм Русиним та рахунок став 3:1 на нашу користь. Це футбол – хто забиває більше, той перемагає", - відзначив Ван Леувен.

Нагадаємо, Зоря вдома переграла Чорноморець.

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