Ван Леувен: Хто забиває більше, той перемагає

Зоря зіграла потужний перший тайм проти Чорноморця у 23 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Патрік ван Леувен.

"Розпочали ми гру добре, одразу почали з’являтися моменти для реалізації - це добре. Взагалі гарні результати ми показали і у підсумку першого тайму. Ми хотіли проводити заміни раніше, задля того, щоб хлопці змогли відпочити до наступного поєдинку, а він вже у середу, дуже короткий термін для підготовки.

Під початок перерви ми пропустили гол та були деякі моменти, які хотілось би забивати, але не судилося. Багато моментів у Герреро, сказав, що він повинен більше бити по воротах, коли готовий до цього. Також добре зіграв у парі з Назарієм Русиним та рахунок став 3:1 на нашу користь. Це футбол – хто забиває більше, той перемагає", - відзначив Ван Леувен.