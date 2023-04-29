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Довбик повторив бомбардирське досягнення Шевченка в УПЛ

Артем Довбик забив 20-й гол у сезоні УПЛ
Сьогодні 22:25 284 0
Довбик повторив бомбардирське досягнення Шевченка в УПЛ
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Артем Довбик

Джерело - suspilne.media.

Форвард Дніпра-1 Артем Довбик забив 20-й в сезоні гол в чемпіонаті України та став 13-м футболістом, якому підкорилося це досягнення.

Про це повідомляє Суспільне:Спорт.

У матчі 23-го туру чемпіонату України проти "Інгульця" Довбик реалізував пенальті та допоміг Дніпру-1 здобути перемогу 2:0. Цей гол став для лідера бомбардирських перегонів прем'єр-ліги 20-м у сезоні. 

До Артема Довбика подібного вдавалося досягти лише 12-м футболістам, серед яких форварди Динамо Андрій Шевченко та Сергій Ребров. 

Рекорд УПЛ належить вірменському хавбеку Шахтаря Генріху Мхітаряну, який забив 25 голів у сезоні 2012/2013.

Найрезультативніші бомбардири сезонів УПЛ в історії

  • 25 голів – Генріх Мхітарян (Шахтар, 2012/13)
  • 22 голи – Сергій Ребров (Динамо, 1997/98), Максим Шацьких (Динамо, 2002/03), Алекс Тейшейра (Шахтар, 2015/16)
  • 21 гол – Арсен Аваков (Торпедо Запоріжжя, 1994/95), Олег Матвєєв (Шахтар, 1996/97), Андрій Воробей (Шахтар, 2000/01), Олексій Бєлік (Шахтар, 2002/03), Факундо Феррейра (Шахтар, 2017/18)
  • 20 голів – Тимерлан Гусейнов (Чорноморець, 1995/96), Сергій Ребров (Динамо, 1996/97), Максим Шацьких (Динамо, 1999/00), Луїс Адріану (Шахтар, 2013/14), Жуніор Мораес (Шахтар, 2019/20), Артем Довбик (Дніпро-1, 2022/23). 

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