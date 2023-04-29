Кремінь - Епіцентр 1:2: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 4 турі другого етапу Першої ліги Кремінь вдома поступився Епіцентру.
Чемпіонат України - Перша ліга
4 тур, 29 квітня
Чемпіонська група
Голи: 0:1 - 27 Ляшенко, 0:2 - 87 Миронюк, 1:2 - 90+2 Галата
Попередження: Матвєєв, 34, Сидоренко, 45, Касімов, 72 – Кристін В., 51, Ничипоренко, 63, Жмурко, 90+3
Кремінь: Музичка, Агапов, Аркуша, Товкач (Азізов , 46), Сидоренко, Матвєєв (Кірєєв, 76), Глоба (Касімов, 58), Галата, Галоян (Савіцький, 46), Фальковський, Трофимюк (Вівдич, 62).
Епіцентр: Жмурко, Григоращук, Мороз, Ничипоренко, Шевченко, Ляшенко (Барбоса, 65), Глущук (Миронюк, 65), Ліповуз, Кристін В. (Кристін С., 77), Беженар (Чепелюк, 89), Буряк (Стень, 77).
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