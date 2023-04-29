Кучер: Для нас три очки – це головне

СК Дніпро-1 повністю переграв Інгулець у 23 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер дніпрян Олександр Кучер.

"Непроста для нас гра була, адже у нас і складна дорога була, і отруєння було в команді – шість-сім чоловік ми із побоюванням випускали на поле. А по грі, то ми контролювали хід матчу, хоча було видно, що Інгулець грав із бажанням і був добре на нас налаштований. Суперник чекав десь свій шанс, але в обороні ми добре зіграли, хоча і був момент у другому таймі, коли ми за помилку могли поплатитись. Проте, вважаю, що рахунок по грі, а для нас найголовніше, що є результат – це три очки і тепер ми будемо рухатися далі.

Відчувалося, що ми переважаємо Інгулець і просто нам потрібен був час, щоб забити гол. У першому таймі давалися взнаки і погодні умови, і десь вітер заважав, а після перерви ми вже грали по вітру і дощ змочив поле, тому стало легше. У нас після цього пішла гра і пішли моменти. Могли більше забивати, але повторюся, що 2:0 – результат гарний і для нас три очки – це головне.

Для нас чим вище, тим краще, а як воно буде далі? Ми граємо від матчу до матчу, готуємося до кожної зустрічі, хочемо перемагати кожного суперника і будемо віддавати для цього усі сили в грі. Яке місце ми займемо? На це вже подивимося, коли закінчимо чемпіонат", - відзначив Кучер.