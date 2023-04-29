Лейпциг переграв Гоффенгайм, Вердер поступився Шальке: результати 30 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 30-го туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
30 тур, 29 квітня
Айнтрахт - Аугсбург 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 25 Реджбечай (автогол), 1:1 - 58 Демірович
Кельн - Фрайбург 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 54 Доан
РБ Лейпциг - Гоффенгайм 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 28 Нкунку
Уніон Берлін - Баєр 0:0
Штутгарт - Боруссія Менхенгладбах 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 22 Гірассі, 1:1 - 77 Вайгль, 2:1 - 81 Кулібалі (пен)
Шальке - Вердер 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 18 Дукш, 1:1 - 81 ван ден Берг, 2:1 - 90+2 Дрекслер
Напередодні Боруссія Дортмунд не змогла переграти Бохум.
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