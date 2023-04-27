Мілан розглядає можливий трансфер Арнаутовича з Болоньї

"Россонері" вирішили переукомплектувати лінію нападу

Джерело - Milan news.

Нападник Болоньї Марко Арнаутович потрапив до сфери інтересів Мілана.

Про це повідомляє MilanNews.

"Россонері" вирішили переукомплектувати лінію нападу, бо цього сезону очікування виправдав лише Олів'є Жиру, тоді як Дівок Орігі та Анте Ребич розчарували, а Златан Ібрагімович пропустив майже весь сезон через травми.

У Мілані розглядають варіант із запрошенням Арнаутовича, який зараз має конфлікт з головним тренером Болоньї Тіаго Моттою. Міланський клуб ще не звертався з приводу можливого переходу, але очікують, що заплатити доведеться не більш як 5 млн євро.

Нагадаємо, Златан Ібрагімович знову травмувався.

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