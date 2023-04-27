Головне
Setanta Sports ухвалила рішення не продовжувати угоду з УПЛ
Сьогодні 11:32 518
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 15:59 18220
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні
Сьогодні 15:31 10713
Зінченко, ти плачеш зараз: фанати Арсенала та Ман Сіті поглузували з українця після матчу АПЛ
Сьогодні 13:23 1019
Шеффілд Юнайтед став другою командою, яка вийшла в АПЛ
Сьогодні 12:40 417
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі - 27 квітня народився Віктор Маслов
Сьогодні 10:22 6329
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 07:57 4038
Манчестер Сіті розгромив Арсенал Зінченка, Челсі з Мудриком поступився Брентфорду: результати 33 туру АПЛ
Вчора 23:59 1046
Арсенал із Зінченком пропустили швидкий гол від Ман Сіті в головному матчі сезону АПЛ - відео
Вчора 22:44 1140
Збірна України переграла Естонію на ЧС-2023
Вчора 21:50 1108
Прямі трансляції

Мілан розглядає можливий трансфер Арнаутовича з Болоньї

"Россонері" вирішили переукомплектувати лінію нападу
Сьогодні 14:59 188 0
Мілан розглядає можливий трансфер Арнаутовича з Болоньї
Фото: Getty Images
#Арнаутович, #Болонья, #Мілан

Джерело - Milan news.

Нападник Болоньї Марко Арнаутович потрапив до сфери інтересів Мілана.

Про це повідомляє MilanNews.

"Россонері" вирішили переукомплектувати лінію нападу, бо цього сезону очікування виправдав лише Олів'є Жиру, тоді як Дівок Орігі та Анте Ребич розчарували, а Златан Ібрагімович пропустив майже весь сезон через травми.

У Мілані розглядають варіант із запрошенням Арнаутовича, який зараз має конфлікт з головним тренером Болоньї Тіаго Моттою. Міланський клуб ще не звертався з приводу можливого переходу, але очікують, що заплатити доведеться не більш як 5 млн євро.

Нагадаємо, Златан Ібрагімович знову травмувався.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі - 27 квітня народився Віктор Маслов З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі - 27 квітня народився Віктор Маслов 6329
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 10713
100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні 100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні 3247
21 рік тому Динамо зіграло останній домашній матч під керівництвом Лобановського - розтрощили Металіст - 6:0 21 рік тому Динамо зіграло останній домашній матч під керівництвом Лобановського - розтрощили Металіст - 6:0 4450
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 4038
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 18220
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 40433 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 68685
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 19223
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 273685
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 17429
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 75050 2