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Павелко: Плануємо повернення вболівальників

Президент УАФ анонсував повернення вболівальників на трибуни
Сьогодні 12:56 281 1
Павелко: Плануємо повернення вболівальників
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Незабаром футбольні фанати зможуть відвідувати матчі в Україні.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"До речі, вже плануємо повернення вболівальників. Над цим працюємо. Є домовленість з нашими урядовцями, щоб на наступний чемпіонат пропрацювали протокол безпеки для обмеженої кількості вболівальників, які можуть надати наші стадіони.

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Будемо робити так, щоб наш спорт та футбол міг бути можливим для наших вболівальників, спостерігати ігри наших клубів, збірних. Але насамперед - у безпечних умовах", - сказав Павелко.

Цього сезону всі матчі чемпіонатів України проходять без вболівальників.

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