Павелко: Плануємо повернення вболівальників

Незабаром футбольні фанати зможуть відвідувати матчі в Україні.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"До речі, вже плануємо повернення вболівальників. Над цим працюємо. Є домовленість з нашими урядовцями, щоб на наступний чемпіонат пропрацювали протокол безпеки для обмеженої кількості вболівальників, які можуть надати наші стадіони.