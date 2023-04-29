Павелко: Плануємо повернення вболівальників

Джерело - Чемпіон.
Незабаром футбольні фанати зможуть відвідувати матчі в Україні.
Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.
"До речі, вже плануємо повернення вболівальників. Над цим працюємо. Є домовленість з нашими урядовцями, щоб на наступний чемпіонат пропрацювали протокол безпеки для обмеженої кількості вболівальників, які можуть надати наші стадіони.
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Будемо робити так, щоб наш спорт та футбол міг бути можливим для наших вболівальників, спостерігати ігри наших клубів, збірних. Але насамперед - у безпечних умовах", - сказав Павелко.
Цього сезону всі матчі чемпіонатів України проходять без вболівальників.
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