Катарський шейх запропонував за покупку Манчестер Юнайтед понад 5 млрд

Катарський шейх Джасим бін Хамад Аль Тані має намір придбати Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Бена Джейкобса.

Фінальна пропозиція покупця становить понад 5 мільярдів фунтів. Аль Тані має намір зробити інвестиції в інфраструктуру клубу та вкластися в інші додаткові галузі.

Катарець готовий купити 100% акцій клубу. Таке бажання є тільки у катарських інвесторів, які готові переплатити, щоб придбати такий статусний клуб як Манчестер Юнайтед.

Власники манкуніанців родина Глейзерів можуть відмовити катарському шейху, тому що хочуть отримати від продажу клубу близько 6 мільярдів фунтів

