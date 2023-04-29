Головне
31 рік тому збірна України провела свій перший матч: чим нині займаються герої тієї гри
Сьогодні 07:00 1176
Володимир Кличко: фінал епохи
Сьогодні 11:30 14734
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 10:10 28449
Україна може втратити квоти на Олімпіаду через допінг Марущак
Сьогодні 09:23 331
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 08:11 5400
Favbet Foundation почав передачу 5500 наборів канцелярії для дітей ВПО та військовослужбовців за програмою «Клуб супергероїв»
Вчора 22:13 297
Пас Ярмоленка допоміг Аль-Айну перевести в серію пенальті фінал Кубка Президента - ВІДЕО
Вчора 20:56 4927
Цуренко переграла Тайхманн у другому колі турніру WTA 1000 у Мадриді
Вчора 20:40 661 1
Кополовець назвав несподівану кандидатуру на посаду президента УАФ
Вчора 19:39 3779
У MEGOGO пояснили відмову від трансляції бою Ломаченка проти Хейні
Вчора 18:45 2690
Прямі трансляції

Катарський шейх запропонував за покупку Манчестер Юнайтед понад 5 млрд

Власники МЮ близькі до продажу клубу
Сьогодні 11:58 218 0
Катарський шейх запропонував за покупку Манчестер Юнайтед понад 5 млрд
#Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Катарський шейх Джасим бін Хамад Аль Тані має намір придбати Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Бена Джейкобса.

Фінальна пропозиція покупця становить понад 5 мільярдів фунтів. Аль Тані має намір зробити інвестиції в інфраструктуру клубу та вкластися в інші додаткові галузі.

Катарець готовий купити 100% акцій клубу. Таке бажання є тільки у катарських інвесторів, які готові переплатити, щоб придбати такий статусний клуб як Манчестер Юнайтед.

Власники манкуніанців родина Глейзерів можуть відмовити катарському шейху, тому що хочуть отримати від продажу клубу близько 6 мільярдів фунтів

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед продовжив контракт з Гарначо.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Легендарний легіонер: Домагой Віда святкує день народження Легендарний легіонер: Домагой Віда святкує день народження 7200
Це був справжній шок! 6 років тому Джошуа нокаутував Володимира Кличка Це був справжній шок! 6 років тому Джошуа нокаутував Володимира Кличка 8835
Сьогодні відзначають Всеукраїнський день футболу Сьогодні відзначають Всеукраїнський день футболу 5607
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 28449
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 5400
Володимир Кличко: фінал епохи Володимир Кличко: фінал епохи 14734
Рекомендуємо
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 6821
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 75142 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 29063
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 12254
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 11478 2
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 35203 1